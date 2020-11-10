В Украине за сутки - более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 410 детей и 445 медработников.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Ранее было указано 10842 случая, однако в ведомстве пояснили, что в статистике произошел сбой из-за технической ошибки исполнителя.

Так, за последние сутки госпитализированы - 1252 человека, выздоровели - 5514 человек, однако 191 заболевший скончался.

Всего проведено 68 962 тестирования за сутки, в том числе методом ПЦР - 42966, методом ИФА - 25996.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 479197 человек, 214657 заболевших выздоровели, 8756 – умерли, проведено 3691258 ПЦР-тестов .

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 45667 случаев;

Винницкая область - 12 765 случаев;

Волынская область - 16 821 случай;

Днепропетровская область - 18324 случая;

Донецкая область - 14 578 случаев;

Житомирская область - 19 616 случаев;

Закарпатская область - 17 620 случаев;

Запорожская область - 14 693 случая;

Ивано-Франковская область - 25 054 случая;

Киевская область - 21 038 случаев;

Кировоградская область - 3204 случая;

Луганская область - 4643 случая;

Львовская область - 34 304 случая;

Николаевская область - 10 787 случаев;

Одесская область - 29 336 случаев;

Полтавская область - 12 723 случая;

Ровенская область - 22 622 случая;

Сумская область - 15 297 случаев;

Тернопольская область - 22 389 случаев;

Харьковская область - 44 466 случаев;

Херсонская область - 5833 случая;

Хмельницкая область - 20 328 случаев;

Черкасская область - 10 919 случаев;

Черновицкая область - 25 835 случаев;

Черниговская область - 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.