В Украине за сутки - более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 410 детей и 445 медработников.
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Ранее было указано 10842 случая, однако в ведомстве пояснили, что в статистике произошел сбой из-за технической ошибки исполнителя.
Так, за последние сутки госпитализированы - 1252 человека, выздоровели - 5514 человек, однако 191 заболевший скончался.
Всего проведено 68 962 тестирования за сутки, в том числе методом ПЦР - 42966, методом ИФА - 25996.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 479197 человек, 214657 заболевших выздоровели, 8756 – умерли, проведено 3691258 ПЦР-тестов .
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 45667 случаев;
Винницкая область - 12 765 случаев;
Волынская область - 16 821 случай;
Днепропетровская область - 18324 случая;
Донецкая область - 14 578 случаев;
Житомирская область - 19 616 случаев;
Закарпатская область - 17 620 случаев;
Запорожская область - 14 693 случая;
Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
Киевская область - 21 038 случаев;
Кировоградская область - 3204 случая;
Луганская область - 4643 случая;
Львовская область - 34 304 случая;
Николаевская область - 10 787 случаев;
Одесская область - 29 336 случаев;
Полтавская область - 12 723 случая;
Ровенская область - 22 622 случая;
Сумская область - 15 297 случаев;
Тернопольская область - 22 389 случаев;
Харьковская область - 44 466 случаев;
Херсонская область - 5833 случая;
Хмельницкая область - 20 328 случаев;
Черкасская область - 10 919 случаев;
Черновицкая область - 25 835 случаев;
Черниговская область - 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.