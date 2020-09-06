В Украине за сутки - более 2 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья количество зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снизилось: выявлено 2 107 заболевших.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Напомним, что днем ранее, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости, - 2 836 новых инфицированных за сутки; 4 сентября также было рекордное количество новых случаев – 2 495; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных.

Так, 6 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине зарегистрировано 135 894 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2846 летальных, 62227 пациентов выздоровели. Всего проведено 1693793 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 578 пациентов.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 4375 случаев;

Волынская область - 5828 случаев;

Днепропетровская область - 2697 случаев;

Донецкая область - 1627 случаев;

Житомирская область - 3678 случаев;

Закарпатская область - 8049 случаев;

Запорожская область - 1882 случая;

Ивано-Франковская область - 10 187 случаев;

Кировоградская область - 854 случая;

г.Киев - 15032 случая;

Киевская область - 6192 случая;

Львовская область - 15 695 случаев;

Луганская область - 431 случай;

Николаевская область - 1581 случай;

Одесская область - 8380 случаев;

Полтавская область - 945 случаев;

Ровненская область - 9660 случаев;

Сумская область - 1858 случаев;

Тернопольская область - 7225 случаев;

Харьковская область - 10833 случая;

Херсонская область - 496 случаев;

Хмельницкая область - 3100 случаев;

Черновецкая область - 11 109 случаев;

Черкасская область - 1894 случая;

Черниговская область - 2286 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 сентября 2020 в Центр поступило 2106 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 197 863 сообщения о подозрении на COVID-19.