В Украине за сутки - более 9 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 315 детей и 326 медработников.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, умерли 138 заболевших, выздоровели - 2637 человек.
Всего проведено 49720 тестирований за сутки - методом ПЦР - 41466, методом ИФА - 8254.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 460331 человек, выздоровели 206866 человек, однако 8450 заболевшим не удалось побороть болезнь, они скончались.
Всего проведено 3613899 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 1074 случая, а также в Киеве - 943 случая, и Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 12 420 случаев;
Волынская область - 16 105 случаев;
Днепропетровская область - 17 748 случаев;
Донецкая область - 13 907 случаев;
Житомирская область - 18 334 случая;
Закарпатская область - 16 932 случая;
Запорожская область - 13 422 случая;
Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;
Киевская область - 19 820 случаев;
Кировоградская область - 3092 случая;
Луганская область - 4450 случаев;
Львовская область - 33 283 случая;
Николаевская область - 10 240 случаев;
Одесская область - 28 265 случаев;
Полтавская область - 11 944 случая;
Ровенская область - 21 770 случаев;
Сумская область - 14 486 случаев;
Тернопольская область - 22 040 случаев;
Харьковская область - 43 213 случаев;
Херсонская область - 5441 случай;
Хмельницкая область - 19493 случая;
Черкасская область - 10 618 случаев;
Черновицкая область - 25 016 случаев;
Черниговская область - 10 054 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.