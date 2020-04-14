В Украине за сутки COVID-19 выявили у 64 медработников – министр здравоохранения

14 апреля 2020 г. 11:15
Источник: Интерфакс-Украина
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В Украине за предыдущие сутки подозрение на COVID-19 подтвердили у 64 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За предыдущие сутки методом ПЦР выявили 270 человек, заболевших COVID-19, из них - 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей. На аппаратах ИВЛ четыре человека. Выздоровели 22 человека, в т.ч. три медработника. Умерли пять человек, детей или медработников среди них нет", - рассказал он.

Степанов также сообщил, что в целом с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11,974 тысяч человек с подозрением на коронавирус, из них 1659 медработников, подтверждено методом ПЦР заболевание у 3372 человек, в т.ч. у 594 медработников.

 

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