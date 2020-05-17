В Украине за сутки Covid-19 заболели 433 человека

В Украине снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 528 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 15 мая – о 483 новых заболевших.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье утром, в данное время активных больных в Украине 12 661, тогда как сутки ранее таковых было 12 455, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 206.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели - 5 116 человек.

Динамика статистики предыдущих дней такова:

на утро 16 мая было 528 новых случаев заболевания Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 433 выздоровели;

на утро 15 мая было 483 новых случаев заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели;

на утро 14 мая, - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427 больных;

на утро 13 мая сообщалось о 402 новых случаях заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели;

на утро 12 мая - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся;

на утро 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения карантинных ограничений.