В Украине за сутки количество больных Covid-19 выросло только в 8 областях Украины, – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в 14 из 24 областей Украины, а также в г.Киеве, а еще в двух областях осталось неизменным.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 260 новых случаев заболевания Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 360 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 12 696 человек, что на 109 меньше, чем сутками ранее.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, в восьми областях – Винницкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии уже превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области, выздоровления – в Черновицкой области и Киеве.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 19 – выздоровления (с начала пандемии был 751 заболевший, 11 умерших и 405 выздоровевших), сейчас в области болеет 335 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Волынской области – 10 новых случаев заболевания и 8 – выздоровления (за все время 635 заболели, 17 умерли и 158 выздоровели), сейчас болеет 460 человек (за сутки на 2 больше);

- в Днепропетровской области – 9 случаев выздоровления, новых заболевших и умерших за сутки нет (за все время 843 заболели, 13 умерли и 104 выздоровели), сейчас болеет 726 человек;

- в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не было (за все время – 131 заболевший, 4 умерших и 42 выздоровевших), сейчас болеет 85 человек;

- в Житомирской области – 9 новых случаев заболевания и 36 – выздоровления (573 заболели, 12 умерли и 185 выздоровели за все время), сейчас болеет 376 человек (на 27 меньше за сутки);

- в Закарпатской области - 10 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (за все время 911 заболевших, 24 умерших и 197 выздоровевших), сейчас болеет 690 человек (за сутки на 2 больше);

- в Запорожской области 3 человека заболели, 11 - выздоровели (с начала пандемии - 385 заболевших, 9 умерших и 196 выздоровевших), сейчас болеет 180 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 11 - выздоровления (1 235 заболевших, 70 умерших и 524 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 641 человек (на 1 больше за сутки);

- в Киеве - 38 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 61 – выздоровления (всего 2 359 случаев заболевания, 52 - смерти и 285 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 022 человека (за сутки на 26 меньше);

- в Киевской области - 21 случай заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 1 245 заболели, 29 умерли и 212 выздоровели), сейчас болеет 1 004 человека;

- в Кировоградской области – 7 случаев выздоровления, новых заболевших и умерших за сутки нет (за все время 445 заболели, 20 умерли и 326 выздоровели), сейчас болеет 99 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 23 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 19 человек;

- во Львовской области подтверждено 32 новых случая заболевания Covid-19 и 10 - выздоровления (за все время – 1 098 заболевших, 30 умерших и 216 выздоровевших), сейчас болеет 852 человека (на 22 больше за день);

- в Николаевской области 1 человек заболел и 16 выздоровели за сутки (за все время - 263 заболевших, 6 умерших и 98 выздоровевших), сейчас болеет 159 человек (на 15 меньше за сутки);

- в Одесской области - 20 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 20 - выздоровления (с начала пандемии – 784, 13 и 80 соответственно), сейчас болеет 691 человек (за сутки на 3 меньше);

- в Полтавской области от Covid-19 за сутки 1 человек умер и 13 человек выздоровели, новых случаев заболевания не было (264 заболевших, 10 умерших и 202 выздоровевших за все время), сейчас болеет 52 человека (за сутки на 14 меньше);

- в Ровенской области - 21 новый случай заболевания, 1 смерти и 17 - выздоровления (за все время – 1 188, 29 и 370 соответственно), болеет 789 человек (на 3 больше за сутки);

- в Сумской области за сутки 1 человек выздоровел, 9 заболели (за все время 164 заболели, 4 умерли и 98 выздоровели), сейчас болеет 62 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Тернопольской области – 20 случаев выздоровления, случаев заболевания и смерти за сутки не было (за все время 1 081 заболели, 22 умерли и 619 выздоровели), сейчас болеет 440 человек;

- в Харьковской области - 27 новых случая заболевания и 16 выздоровления (за все время 816 заболели, 30 умерли и 183 выздоровели), сейчас болеет 623 человека (за сутки на 11 больше);

- в Херсонской области – 6 случаев выздоровления, случаев заболевания и смерти за сутки не было (за все время 168 заболевших, 2 умерших и 132 выздоровевших), сейчас болеет 34 человека;

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 267 заболели, 9 умерли и 67 выздоровели), сейчас болеет 191 человек;

- в Черкасской области - 4 новых случая заболевания и 10 - выздоровления (с начала пандемии 376 заболели, 16 умерли и 217 выздоровели), сейчас болеет 143 человека (на 6 меньше за сутки);

- в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 3 - смерти и 48 - выздоровления (2 742 заболевших, 110 умерших и 682 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 950 человек (на 22 меньше, чем днем ранее);

- в Черниговской области - 2 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время – 110 заболевших, 6 умерших и 31 выздоровевший), сейчас болеет 73 человека.