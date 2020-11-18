В Украине за сутки подтвердили 12 496 новых случаев COVID-19

18 ноября 2020 г. 10:10
Источник: ZN.UA
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По состоянию на утро вторника, 18 ноября, в Украине 570 153 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки диагностировали 12 496 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1 668 человек, 256 - умерли от осложнений, 8 096 - выздоровели.

По данным Министерства здравоохранения, за сутки осуществлено 73 064 тестирования (в частности методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

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