В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 18 августа выявлено 1 616 заболевших Covid-19 за сутки.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По данным системы мониторинга распространения заболевания, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Так, всего в Украине с начала пандемии от Covid-10 количество заболевших составило 94 436 человек, 48 925 человек выздоровели, 2089 человек скончались.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 43 395 человек – на 828 больше, чем днем ранее.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, 18 августа (по состоянию на 9:00) в Украине зарегистрировано 94436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 - летальные, 48925 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1616 новых случаев. Всего проведено 1315409 тестирований методом ПЦР.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 3272 случая;

Волынская область - 4792 случая;

Днепропетровская область - 1772 случая;

Донецкая область - 1100 случаев;

Житомирская область - 2497 случаев;

Закарпатская область - 6435 случаев;

Запорожская область - 1154 случая;

Ивано-Франковская область - 6959 случаев;

Кировоградская область - 746 случаев;

г. Киев - 10730 случаев;

Киевская область - 4620 случаев;

Львовская область - 12 260 случаев;

Луганская область - 185 случаев;

Николаевская область - 832 случая;

Одесская область - 5158 случаев;

Полтавская область - 565 случаев;

Ровенская область - 7828 случаев;

Сумская область - 966 случаев;

Тернопольская область - 3902 случая;

Харьковская область - 6360 случаев;

Херсонская область - 304 случая;

Хмельницкая область - 1628 случаев;

Черновицкая область - 7954 случая;

Черкасская область - 1167 случаев;

Черниговская область - 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19