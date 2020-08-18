В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев Сovid-19

18 августа 2020 г. 9:30
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В Украине по состоянию на утро 18 августа выявлено 1 616 заболевших Covid-19 за сутки.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По данным системы мониторинга распространения заболевания,  при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Так, всего в Украине с начала пандемии от Covid-10 количество заболевших составило 94 436 человек, 48 925 человек выздоровели, 2089 человек скончались.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 43 395 человек – на 828 больше, чем днем ранее.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, 18 августа (по состоянию на 9:00) в Украине зарегистрировано 94436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 - летальные, 48925 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1616 новых случаев. Всего проведено 1315409 тестирований методом ПЦР. 

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 3272 случая;
Волынская область - 4792 случая;
Днепропетровская область - 1772 случая;
Донецкая область - 1100 случаев;
Житомирская область - 2497 случаев;
Закарпатская область - 6435 случаев;
Запорожская область - 1154 случая;
Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
Кировоградская область - 746 случаев;
г. Киев - 10730 случаев;
Киевская область - 4620 случаев;
Львовская область - 12 260 случаев;
Луганская область - 185 случаев;
Николаевская область - 832 случая;
Одесская область - 5158 случаев;
Полтавская область - 565 случаев;
Ровенская область - 7828 случаев;
Сумская область - 966 случаев;
Тернопольская область - 3902 случая;
Харьковская область - 6360 случаев;
Херсонская область - 304 случая;
Хмельницкая область - 1628 случаев;
Черновицкая область - 7954 случая;
Черкасская область - 1167 случаев;
Черниговская область - 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19

 

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