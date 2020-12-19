В Украине за сутки выявили 11 742 новых случая коронавируса

19 декабря 2020 г. 10:11
Источник: РБК-Украина
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Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за вчера сделали 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР - 39 258, методом ИФА - 20 831).

Госпитализировали за сутки 2865 человека, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

С начала пандемии в Украине обнаружили 956 123 случая COVID-19, из них 574 536 выздоровевших.

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