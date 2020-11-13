В Украине за сутки выявили 11 787 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки проведено 73 398 тестирований на коронавирус, из них методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585.
С начала пандемии «ковидом» заразились 512 652 человека. Из них 9 317 - умерли, при этом 172 заболевших - за последние сутки, 233 849 (+6 155) - выздоровели.
Активными больными остаются 278 803 человека.
Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 48646 случаев;
Винницкая область - 13 367 случаев;
Волынская область - 18 004 случая;
Днепропетровская область - 19 909 случаев;
Донецкая область - 16 025 случаев;
Житомирская область - 21 138 случаев;
Закарпатская область - 18 832 случая;
Запорожская область - 16 811 случаев;
Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
Киевская область - 23103 случая;
Кировоградская область - 3501 случай;
Луганская область - 4940 случаев;
Львовская область - 36 000 случаев;
Николаевская область - 11 646 случаев;
Одесская область - 31332 случая;
Полтавская область - 14 327 случаев;
Ровенская область - 24 045 случаев;
Сумская область - 16 781 случай;
Тернопольская область - 23 012 случаев;
Харьковская область - 46 137 случаев;
Херсонская область - 6485 случаев;
Хмельницкая область - 21954 случая;
Черкасская область - 11 673 случая;
Черновицкая область - 27 140 случаев;
Черниговская область - 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее вв Украине коронавирус выявили у 11 057 человек.