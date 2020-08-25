В Украине за сутки выявили 1658 новых заболевших коронавирусом: статистика по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 1658 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«25 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев. Всего проведено 1436206 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 346 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 3649 случаев;
Волынская область - 5187 случаев;
Днепропетровская область - 2050 случаев;
Донецкая область - 1238 случаев;
Житомирская область - 2923 случая;
Закарпатская область - 7063 случая;
Запорожская область - 1407 случаев;
Ивано-Франковская область - 8154 случая;
Кировоградская область - 769 случаев;
г. Киев - 12153 случаи;
Киевская область - 5115 случаев;
Львовская область - 13 389 случаев;
Луганская область - 244 случая;
Николаевская область - 1004 случая;
Одесская область - 6166 случаев;
Полтавская область - 677 случаев;
Ровенская область - 8644 случая;
Сумская область - 1246 случаев;
Тернопольская область - 4923 случая;
Харьковская область - 7807 случаев;
Херсонская область - 337 случаев;
Хмельницкая область - 2047 случаев;
Черновицкая область - 9371 случай;
Черкасская область - 1300 случаев;
Черниговская область - 1552 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя по-прежнему отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 августа 2020 в Центр поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на COVID-19.