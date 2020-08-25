В Украине за сутки выявили 1658 новых заболевших коронавирусом: статистика по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 1658 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«25 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев. Всего проведено 1436206 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 346 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 3649 случаев;

Волынская область - 5187 случаев;

Днепропетровская область - 2050 случаев;

Донецкая область - 1238 случаев;

Житомирская область - 2923 случая;

Закарпатская область - 7063 случая;

Запорожская область - 1407 случаев;

Ивано-Франковская область - 8154 случая;

Кировоградская область - 769 случаев;

г. Киев - 12153 случаи;

Киевская область - 5115 случаев;

Львовская область - 13 389 случаев;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 1004 случая;

Одесская область - 6166 случаев;

Полтавская область - 677 случаев;

Ровенская область - 8644 случая;

Сумская область - 1246 случаев;

Тернопольская область - 4923 случая;

Харьковская область - 7807 случаев;

Херсонская область - 337 случаев;

Хмельницкая область - 2047 случаев;

Черновицкая область - 9371 случай;

Черкасская область - 1300 случаев;

Черниговская область - 1552 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя по-прежнему отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 августа 2020 в Центр поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на COVID-19.