В Украине за сутки выявили 339 случаев COVID-19, на Харьковщине - 18 новых заболевших

В Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 339 новых случаев заболевания.
Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины.
В Харьковской области, в частности, выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
г. Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.