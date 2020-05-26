В Украине за сутки выявили 339 случаев COVID-19, на Харьковщине - 18 новых заболевших

В Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 339 новых случаев заболевания.

Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины.

В Харьковской области, в частности, выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 910 случаев;

Волынская область - 805 случаев;

Днепропетровская область - 895 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 647 случаев;

Закарпатская область - 1092 случая;

Запорожская область - 416 случаев;

Ивано-Франковская область - 1306 случаев;

Кировоградская область - 482 случая;

г. Киев - 2710 случаев;

Киевская область - 1458 случаев;

Львовская область - 1405 случаев;

Луганская область - 44 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 842 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 1475 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1124 случая;

Харьковская область - 930 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 370 случаев;

Черновицкая область - 3101 случай;

Черкасская область - 392 случая;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.