В Украине за сутки выявили 3565 новых заболевших коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«25 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3827 летальных, 85133 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3565 новых случаев. Всего проведено 2156653 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1675 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 5653 случая;

Волынская область - 7362 случая;

Днепропетровская область - 4917 случаев;

Донецкая область - 2851 случай;

Житомирская область - 5403 случая;

Закарпатская область - 9490 случаев;

Запорожская область - 3428 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;

Кировоградская область - 1052 случая;

г. Киев - 21045 случаев;

Киевская область - 8430 случаев;

Львовская область - 19 465 случаев;

Луганская область - 894 случая;

Николаевская область - 2782 случая;

Одесская область - 12 470 случаев;

Полтавская область - 1752 случая;

Ровненская область - 11774 случая;

Сумская область - 3474 случая;

Тернопольская область - 12 579 случаев;

Харьковская область - 16 490 случаев;

Херсонская область - 954 случая;

Хмельницкая область - 5361 случай;

Черновицкая область - 13 736 случаев;

Черкасская область - 3459 случаев;

Черниговская область - 3770 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.