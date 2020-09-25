В Украине за сутки выявили 3565 новых заболевших коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
«25 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3827 летальных, 85133 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3565 новых случаев. Всего проведено 2156653 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1675 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 5653 случая;
Волынская область - 7362 случая;
Днепропетровская область - 4917 случаев;
Донецкая область - 2851 случай;
Житомирская область - 5403 случая;
Закарпатская область - 9490 случаев;
Запорожская область - 3428 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;
Кировоградская область - 1052 случая;
г. Киев - 21045 случаев;
Киевская область - 8430 случаев;
Львовская область - 19 465 случаев;
Луганская область - 894 случая;
Николаевская область - 2782 случая;
Одесская область - 12 470 случаев;
Полтавская область - 1752 случая;
Ровненская область - 11774 случая;
Сумская область - 3474 случая;
Тернопольская область - 12 579 случаев;
Харьковская область - 16 490 случаев;
Херсонская область - 954 случая;
Хмельницкая область - 5361 случай;
Черновицкая область - 13 736 случаев;
Черкасская область - 3459 случаев;
Черниговская область - 3770 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.