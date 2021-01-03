В Украине за сутки выявили 4,5 тысячи новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 306 человек; летальных случаев - 123; выздоровели – 6 250 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, умерли от COVID-19 18 854 заболевших, 728 865 - выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях, а также в Киеве (370).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 404 случая;
Донецкая область - 200 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 301 случай;
Ивано-Франковская область - 99 случаев;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 433 случая;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 426 случаев;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 75 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 115 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 244 случая;
Черновицкая область - 146 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 2 января, в Украине было зарегистрировано 5 038 новых случаев коронавируса.