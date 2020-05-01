В Украине за сутки выявили 455 новых случаев заболевания Covid-19

01 мая 2020 г. 10:22
Источник: Интерфакс-Украина
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455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки.

11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в настоящее время в Украине болеет Covid-19  9176 человек.

Как отмечается, это на 269 больше, чем на сутки ранее.

Утром 30 апреля сообщалось о 450 заболевших, 11 умерших и 135 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 29 апреля – о 456 заболевших, 11 умерших и 111 выздоровевших.

 

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