В Украине за сутки выявили 455 новых случаев заболевания Covid-19

455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки.

11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9176 человек.

Как отмечается, это на 269 больше, чем на сутки ранее.

Утром 30 апреля сообщалось о 450 заболевших, 11 умерших и 135 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 29 апреля – о 456 заболевших, 11 умерших и 111 выздоровевших.