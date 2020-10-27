В Украине за сутки выявили 6677 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 октября в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6590 закончились летально, 145336 пациентов выздоровели. Проведено 3087288 тестирований методом ПЦР.
В течение суток на территории Украины были госпитализированы 1022 человека, из них 36 детей и 41 медработник.
На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 находятся 15 997 человек, из них на аппарате искусственной вентиляции легких - 502 человека.
Выздоровели 2799 человек, из них 138 – дети и 192 – медработники.
Однако за сутки 126 заболевших скончались.
Проведено 33 361 тест методом ПЦР, методом ИФА - 23349.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 9506 случаев;
Волынская область - 12 635 случаев;
Днепропетровская область - 13 418 случаев;
Донецкая область - 8819 случаев;
Житомирская область - 12 878 случаев;
Закарпатская область - 13 345 случаев;
Запорожская область - 8463 случая;
Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
Кировоградская область - 2157 случаев;
г. Киев - 34887 случаев;
Киевская область - 15 156 случаев;
Львовская область - 28 086 случаев;
Луганская область - 3321 случай;
Николаевская область - 7194 случая;
Одесская область - 22 640 случаев;
Полтавская область - 8350 случаев;
Ровенская область - 18 003 случая;
Сумская область - 10 810 случаев;
Тернопольская область - 19 522 случая;
Харьковская область - 33 806 случаев;
Херсонская область - 3344 случая;
Хмельницкая область - 13 845 случаев;
Черновицкая область - 20 117 случаев;
Черкасская область - 8301 случай;
Черниговская область - 8083 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 октября в Центр поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.