В Украине за сутки выявили 848 случаев COVID-19, на Харьковщине - 58 заболевших и три смерти

В Украине за сутки зафиксировано 848 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

«16 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 56455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов», - указывается в информации ведомства в Фейсбук.

В Харьковской области за сутки выявлено 58 новых заболевших COVID-19.

По данным системы мониторинга СНБО, за сутки на Харьковщине от коронавируса скончались три человека.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 2221 случай;

Волынская область - 3147 случаев;

Днепропетровская область - 1163 случая;

Донецкая область - 776 случаев;

Житомирская область - 1569 случаев;

Закарпатская область - 4166 случаев;

Запорожская область - 642 случая;

Ивано-Франковская область - 3242 случая;

Кировоградская область - 675 случаев;

г. Киев - 6613 случаев;

Киевская область - 3144 случая;

Львовская область - 7622 случая;

Луганская область - 98 случаев;

Николаевская область - 498 случаев;

Одесская область - 2375 случаев;

Полтавская область - 343 случая;

Ровенская область - 4852 случая;

Сумская область - 348 случаев;

Тернопольская область - 2337 случаев;

Харьковская область - 2845 случаев;

Херсонская область - 206 случаев;

Хмельницкая область - 930 случаев;

Черновицкая область - 5232 случая;

Черкасская область - 783 случая;

Черниговская область - 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля 2020 в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 105 248 сообщений о подозрении на COVID-19.