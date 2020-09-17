В Украине за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей

За сутки среди правоохранителей МВД Украины выявили 95 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Сегодня, 17 сентября, зафиксировано 95 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей МВД, всего с начала пандемии – 4479», - сказано в сообщении.

Также отмечается, наибольшее количество заболевших правоохранителей – 11 человек - зарегистрировано в Харьковской области, в Тернопольской выявили 8 заболевших и в г. Киеве - 12.

С начала распространения COVID-19 преодолели болезнь 4017 правоохранителей, 12 человек умерли.

Всего в Украине по состоянию на 17 сентября зафиксировано 3584 новых случая заболевания COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. На Харьковщине за сутки выявили 390 заболевших