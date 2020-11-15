В Украине за сутки выявили более 10 тысяч заболевших COVID-19: статистика по регионам

В Украине за сутки зарегистрировали еще 10681 новый случай COVID-19. В частности, в течение минувших суток коронавирусной болезнью заболели 420 детей и 391 медработник.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, за последние сутки в украинские больницы госпитализованы 1227 человек, летальных случаев – 95, 2633 человека выздоровели.
Тестирований за сутки проведено 44 505 (в том числе методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 535857 человек, из них 241444 человека выздоровели, 9603 заболевших скончались.
Было проведено 3912966 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), а также в Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 50620 случаев;
Винницкая область - 13 844 случая;
Волынская область - 18 676 случаев;
Днепропетровская область - 21222 случая;
Донецкая область - 16983 случая;
Житомирская область - 22 225 случаев;
Закарпатская область - 19 384 случая;
Запорожская область - 18 484 случая;
Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
Киевская область - 24493 случая;
Кировоградская область - 3651 случай;
Луганская область - 5147 случаев;
Львовская область - 36 894 случая;
Николаевская область - 12 340 случаев;
Одесская область - 32782 случая;
Полтавская область - 14 966 случаев;
Ровенская область - 24 969 случаев;
Сумская область - 17 859 случаев;
Тернопольская область - 23 555 случаев;
Харьковская область - 47 599 случаев;
Херсонская область - 6967 случаев;
Хмельницкая область - 22 879 случаев;
Черкасская область - 12 996 случаев;
Черновицкая область - 27 917 случаев;
Черниговская область - 11 419 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.