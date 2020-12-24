В Украине количество случаев COVID-19 превысило миллион: за сутки выявили более 11 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 11 490 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 721 человек; летальных случаев - 223; выздоровели – 15 775 человек", – написал он в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга превысило отметку в 1 млн и составило 1 001 132 человека, 17 395 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 631 435 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), а также в Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 105040 случаев;

Винницкая область - 21 490 случаев;

Волынская область - 31 917 случаев;

Днепропетровская область - 55174 случая;

Донецкая область - 33 738 случаев;

Житомирская область - 37 468 случаев;

Закарпатская область - 27 543 случая;

Запорожская область - 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 482 случая;

Киевская область - 55 497 случаев;

Кировоградская область - 8090 случаев;

Луганская область - 9443 случая;

Львовская область - 58 372 случая;

Николаевская область - 28 351 случай;

Одесская область - 66 971 случай;

Полтавская область - 33 509 случаев;

Ровенская область - 39 634 случая;

Сумская область - 38 923 случая;

Тернопольская область - 32 972 случая;

Харьковская область - 66 788 случаев;

Херсонская область - 16 408 случаев;

Хмельницкая область - 37 600 случаев;

Черкасская область - 36 418 случаев;

Черновицкая область - 38 914 случаев;

Черниговская область - 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 10 136 новых случаях заболевания.