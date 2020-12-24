В Украине количество случаев COVID-19 превысило миллион: за сутки выявили более 11 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 11 490 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 721 человек; летальных случаев - 223; выздоровели – 15 775 человек", – написал он в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга превысило отметку в 1 млн и составило 1 001 132 человека, 17 395 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 631 435 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), а также в Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев - 105040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55174 случая;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8090 случаев;
Луганская область - 9443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ровенская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее сообщалось о 10 136 новых случаях заболевания.