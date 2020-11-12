В Украине за сутки выявили рекордное количество новых случаев Сovid-19, умерли почти 200 заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
По информации главы ведомства Максима Степанова, за минувшие сутки «ковидом» заболели 428 детей и 564 медработника.
Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человек
Как отметили в МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (931), а также в Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Статистика заболеваемости по регионам Украины такая:
г. Киев - 47563 случая;
Винницкая область - 13 153 случая;
Волынская область - 17 610 случаев;
Днепропетровская область - 19 169 случаев;
Донецкая область - 15 478 случаев;
Житомирская область - 20 589 случаев;
Закарпатская область - 18 470 случаев;
Запорожская область - 16 084 случая;
Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
Киевская область - 22 431 случай;
Кировоградская область - 3422 случая;
Луганская область - 4822 случая;
Львовская область - 35 535 случаев;
Николаевская область - 11373 случая;
Одесская область - 30704 случая;
Полтавская область - 13 767 случаев;
Ровенская область - 23 585 случаев;
Сумская область - 16 101 случай;
Тернопольская область - 22 798 случаев;
Харьковская область - 45 469 случаев;
Херсонская область - 6272 случая;
Хмельницкая область - 21392 случая;
Черкасская область - 11 323 случая;
Черновицкая область - 26 699 случаев;
Черниговская область - 10 804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.