В Украине за сутки выявили более 11,5 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, зафиксировали 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 127 человек; летальных случаев - 167; выздоровели – 6 048 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, умерли от COVID-19 13 588 человек, выздоровели - 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), а также в Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 79809 случаев;

Винницкая область - 18 587 случаев;

Волынская область - 26 019 случаев;

Днепропетровская область - 44 080 случаев;

Донецкая область - 25 547 случаев;

Житомирская область - 31 967 случаев;

Закарпатская область - 24 541 случай;

Запорожская область - 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 373 случая;

Киевская область - 43 219 случаев;

Кировоградская область - 6254 случая;

Луганская область - 7027 случаев;

Львовская область - 49 831 случай;

Николаевская область - 21144 случая;

Одесская область - 51 148 случаев;

Полтавская область - 25 228 случаев;

Ровенская область - 33 508 случаев;

Сумская область - 33 181 случай;

Тернопольская область - 29 594 случая;

Харьковская область - 59 285 случаев;

Херсонская область - 11 915 случаев;

Хмельницкая область - 32 286 случаев;

Черкасская область - 26 809 случаев;

Черновицкая область - 35152 случая;

Черниговская область - 21 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания COVID-19.