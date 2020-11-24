В Украине за сутки выявили более 12 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 403 человека, летальных случаев – 188, выздоровели – 8 298 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 647 976 человек, 11 263 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 299 358 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев - 61640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ровенская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26624 случая;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 10 945 новых случаев коронавируса.