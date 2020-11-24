В Украине за сутки выявили более 12 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 403 человека, летальных случаев – 188, выздоровели – 8 298 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 647 976 человек, 11 263 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 299 358 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 61640 случаев;

Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ровенская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26624 случая;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 10 945 новых случаев коронавируса.