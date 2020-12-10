В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев - 266; выздоровело 13 903 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 86437 случаев;

Винницкая область - 19 206 случаев;

Волынская область - 27 194 случая;

Днепропетровская область - 46 891 случай;

Донецкая область - 27 678 случаев;

Житомирская область - 32 987 случаев;

Закарпатская область - 25 344 случая;

Запорожская область - 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;

Киевская область - 46 211 случаев;

Кировоградская область - 6744 случая;

Луганская область - 7436 случаев;

Львовская область - 51 915 случаев;

Николаевская область - 22 621 случай;

Одесская область - 54 840 случаев;

Полтавская область - 27 772 случая;

Ровенская область - 35 034 случая;

Сумская область - 34 611 случаев;

Тернопольская область - 30 462 случая;

Харьковская область - 60 992 случая;

Херсонская область - 13 039 случаев;

Хмельницкая область - 33 426 случаев;

Черкасская область - 29 449 случаев;

Черновицкая область - 36044 случая;

Черниговская область - 22 616 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом.