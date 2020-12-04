В Украине за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 15 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 776 человек; летальных случаев – 235, выздоровели 13 383 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 787 891 человек, от COVID-19 умерли 13 195 человек, выздоровели 397 809 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), а также Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 76750 случаев;
Винницкая область - 18 271 случай;
Волынская область - 25 465 случаев;
Днепропетровская область - 42224 случая;
Донецкая область - 24 595 случаев;
Житомирская область - 31 183 случая;
Закарпатская область - 24 067 случаев;
Запорожская область - 34 721 случай;
Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
Киевская область - 41 415 случаев;
Кировоградская область - 5888 случаев;
Луганская область - 6726 случаев;
Львовская область - 48 819 случаев;
Николаевская область - 20 358 случаев;
Одесская область - 49 131 случай;
Полтавская область - 24 532 случая;
Ровенская область - 32 702 случая;
Сумская область - 32 080 случаев;
Тернопольская область - 29 007 случаев;
Харьковская область - 58 030 случаев;
Херсонская область - 11 398 случаев;
Хмельницкая область - 31 412 случаев;
Черкасская область - 25 492 случая;
Черновицкая область - 34 710 случаев;
Черниговская область - 20 327 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом.