В Украине за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 15 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 776 человек; летальных случаев – 235, выздоровели 13 383 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 787 891 человек, от COVID-19 умерли 13 195 человек, выздоровели 397 809 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), а также Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 76750 случаев;

Винницкая область - 18 271 случай;

Волынская область - 25 465 случаев;

Днепропетровская область - 42224 случая;

Донецкая область - 24 595 случаев;

Житомирская область - 31 183 случая;

Закарпатская область - 24 067 случаев;

Запорожская область - 34 721 случай;

Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;

Киевская область - 41 415 случаев;

Кировоградская область - 5888 случаев;

Луганская область - 6726 случаев;

Львовская область - 48 819 случаев;

Николаевская область - 20 358 случаев;

Одесская область - 49 131 случай;

Полтавская область - 24 532 случая;

Ровенская область - 32 702 случая;

Сумская область - 32 080 случаев;

Тернопольская область - 29 007 случаев;

Харьковская область - 58 030 случаев;

Херсонская область - 11 398 случаев;

Хмельницкая область - 31 412 случаев;

Черкасская область - 25 492 случая;

Черновицкая область - 34 710 случаев;

Черниговская область - 20 327 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом.