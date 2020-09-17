В Украине за сутки выявили более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом - новый антирекорд

В Украине по состоянию на 17 сентября зафиксировано 3584 новых случая заболевания COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 166 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 - летальные, 73913 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3584 новых случая заболевания. Всего проведено 1955211 тестирование методом ПЦР. За сутки выписаны 1589 пациентов.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 5039 случаев;
Волынская область - 6593 случая;
Днепропетровская область - 3653 случая;
Донецкая область - 2272 случая;
Житомирская область - 4656 случаев;
Закарпатская область - 8931 случай;
Запорожская область - 2673 случая;
Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;
Кировоградская область - 951 случай;
г. Киев - 18449 случаев;
Киевская область - 7342 случая;
Львовская область - 17664 случая;
Луганская область - 689 случаев;
Николаевская область - 2252 случая;
Одесская область - 10602 случая;
Полтавская область - 1363 случая;
Ровненская область - 10 797 случаев;
Сумская область - 2724 случая;
Тернопольская область - 10394 случая;
Харьковская область - 13 915 случаев;
Херсонская область - 737 случаев;
Хмельницкая область - 4198 случаев;
Черновицкая область - 12 640 случаев;
Черкасская область - 2820 случаев;
Черниговская область - 3034 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 сентября 2020 в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 061 сообщение о подозрении на COVID-19.