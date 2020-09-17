В Украине за сутки выявили более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом - новый антирекорд

В Украине по состоянию на 17 сентября зафиксировано 3584 новых случая заболевания COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 166 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 - летальные, 73913 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3584 новых случая заболевания. Всего проведено 1955211 тестирование методом ПЦР. За сутки выписаны 1589 пациентов.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 5039 случаев;

Волынская область - 6593 случая;

Днепропетровская область - 3653 случая;

Донецкая область - 2272 случая;

Житомирская область - 4656 случаев;

Закарпатская область - 8931 случай;

Запорожская область - 2673 случая;

Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;

Кировоградская область - 951 случай;

г. Киев - 18449 случаев;

Киевская область - 7342 случая;

Львовская область - 17664 случая;

Луганская область - 689 случаев;

Николаевская область - 2252 случая;

Одесская область - 10602 случая;

Полтавская область - 1363 случая;

Ровненская область - 10 797 случаев;

Сумская область - 2724 случая;

Тернопольская область - 10394 случая;

Харьковская область - 13 915 случаев;

Херсонская область - 737 случаев;

Хмельницкая область - 4198 случаев;

Черновицкая область - 12 640 случаев;

Черкасская область - 2820 случаев;

Черниговская область - 3034 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 сентября 2020 в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 061 сообщение о подозрении на COVID-19.