В Украине за сутки выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 13 октября зафиксировано 5133 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«Всего в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациента выздоровели. Проведено 2630988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2152 пациента», - сказано в сообщении.
Количество активных больных составляет 148 903 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 7726 случаев;
Волынская область - 9955 случаев;
Днепропетровская область - 9272 случая;
Донецкая область - 5961 случай;
Житомирская область - 8661 случай;
Закарпатская область - 11 042 случая;
Запорожская область - 5762 случая;
Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;
Кировоградская область - 1355 случаев;
г. Киев - 28090 случаев;
Киевская область - 11 525 случаев;
Львовская область - 23 129 случаев;
Луганская область - 1917 случаев;
Николаевская область - 4867 случаев;
Одесская область - 17 047 случаев;
Полтавская область - 4906 случаев;
Ровенская область - 14 868 случаев;
Сумская область - 7485 случаев;
Тернопольская область - 16 250 случаев;
Харьковская область - 25 625 случаев;
Херсонская область - 2024 случая;
Хмельницкая область - 9230 случаев;
Черновицкая область - 16 649 случаев;
Черкасская область - 5849 случаев;
Черниговская область - 5812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 13 октября в Центр поступило 5391 сообщение о подозрении на коронавирус.
Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщения о подозрении на COVID-19.