В Украине за сутки выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

13 октября 2020 г. 10:24
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В Украине по состоянию на 13 октября зафиксировано 5133 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Всего в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациента выздоровели. Проведено 2630988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2152 пациента», - сказано в сообщении.

Количество активных больных составляет 148 903 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

 Винницкая область - 7726 случаев;

 Волынская область - 9955 случаев;

 Днепропетровская область - 9272 случая;

 Донецкая область - 5961 случай;

 Житомирская область - 8661 случай;

 Закарпатская область - 11 042 случая;

 Запорожская область - 5762 случая;

 Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;

 Кировоградская область - 1355 случаев;

 г. Киев - 28090 случаев;

 Киевская область - 11 525 случаев;

 Львовская область - 23 129 случаев;

 Луганская область - 1917 случаев;

 Николаевская область - 4867 случаев;

 Одесская область - 17 047 случаев;

 Полтавская область - 4906 случаев;

 Ровенская область - 14 868 случаев;

 Сумская область - 7485 случаев;

 Тернопольская область - 16 250 случаев;

 Харьковская область - 25 625 случаев;

 Херсонская область - 2024 случая;

 Хмельницкая область - 9230 случаев;

 Черновицкая область - 16 649 случаев;

 Черкасская область - 5849 случаев;

 Черниговская область - 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. 

По состоянию на утро 13 октября в Центр поступило 5391 сообщение о подозрении на коронавирус. 

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщения о подозрении на COVID-19.

 

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