В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев Сovid-19

25 октября 2020 г. 10:00
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В Украине по состоянию на утро 25 октября зафиксировано 6088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

По данным Центра общественного здоровья, количество активных больных составляет 195 599 человек.

Всего в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6391 летальный, 141508 пациентов выздоровели. Всего проведено 3025148 тестирования методом ПЦР.

В течение суток на территории Украины госпитализированы 945 заболевших, из них 12 детей и 24 медработника.

На стационарном лечении находятся 14 465 человек с подтвержденным диагнозом СOVID-19.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 500 человек.

1753 человека (из них 86 детей и 104 медработника выздоровели.

Однако за сутки 102 заболевших скончались.

Проведено 33 565 тестов методом ПЦР, методом ИФА - 9275.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

 Винницкая область - 9244 случая;

 Волынская область - 12 222 случая;

 Днепропетровская область - 12 916 случаев;

 Донецкая область - 8508 случаев;

 Житомирская область - 12 188 случаев;

 Закарпатская область - 12 972 случая;

 Запорожская область - 7972 случая;

 Ивано-Франковская область - 18 292 случая;

 Кировоградская область - 2028 случаев;

 г. Киев - 34054 случая;

 Киевская область - 14544 случая;

 Львовская область - 27 273 случая;

 Луганская область - 3169 случаев;

 Николаевская область - 6935 случаев;

 Одесская область - 21 831 случай;

 Полтавская область - 7876 случаев;

 Ровенская область - 17 469 случаев;

 Сумская область - 10 403 случая;

 Тернопольская область - 19 050 случаев;

 Харьковская область - 32 772 случая;

 Херсонская область - 3141 случай;

 Хмельницкая область - 13 300 случаев;

 Черновицкая область - 19 405 случаев;

 Черкасская область - 8034 случая;

 Черниговская область - 7900 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

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