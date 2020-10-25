В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 25 октября зафиксировано 6088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, количество активных больных составляет 195 599 человек.
Всего в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6391 летальный, 141508 пациентов выздоровели. Всего проведено 3025148 тестирования методом ПЦР.
В течение суток на территории Украины госпитализированы 945 заболевших, из них 12 детей и 24 медработника.
На стационарном лечении находятся 14 465 человек с подтвержденным диагнозом СOVID-19.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 500 человек.
1753 человека (из них 86 детей и 104 медработника выздоровели.
Однако за сутки 102 заболевших скончались.
Проведено 33 565 тестов методом ПЦР, методом ИФА - 9275.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 9244 случая;
Волынская область - 12 222 случая;
Днепропетровская область - 12 916 случаев;
Донецкая область - 8508 случаев;
Житомирская область - 12 188 случаев;
Закарпатская область - 12 972 случая;
Запорожская область - 7972 случая;
Ивано-Франковская область - 18 292 случая;
Кировоградская область - 2028 случаев;
г. Киев - 34054 случая;
Киевская область - 14544 случая;
Львовская область - 27 273 случая;
Луганская область - 3169 случаев;
Николаевская область - 6935 случаев;
Одесская область - 21 831 случай;
Полтавская область - 7876 случаев;
Ровенская область - 17 469 случаев;
Сумская область - 10 403 случая;
Тернопольская область - 19 050 случаев;
Харьковская область - 32 772 случая;
Херсонская область - 3141 случай;
Хмельницкая область - 13 300 случаев;
Черновицкая область - 19 405 случаев;
Черкасская область - 8034 случая;
Черниговская область - 7900 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.