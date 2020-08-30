В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«30 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2096 новых случаев. Всего проведено 1536171 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов», - говорится в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

Винницкая область - 3948 случаев;

Волынская область - 5417 случаев;

Днепропетровская область - 2306 случаев;

Донецкая область - 1416 случаев;

Житомирская область - 3213 случаев;

Закарпатская область - 7456 случаев;

Запорожская область - 1558 случаев;

Ивано-Франковская область - 9014 случаев;

Кировоградская область - 810 случаев;

г. Киев - 13093 случаи;

Киевская область - 5580 случаев;

Львовская область - 14 356 случаев;

Луганская область - 312 случаев;

Николаевская область - 1169 случаев;

Одесская область - 7094 случая;

Полтавская область - 770 случаев;

Ровненская область - 9098 случаев;

Сумская область - 1456 случаев;

Тернопольская область - 5865 случаев;

Харьковская область - 8889 случаев;

Херсонская область - 392 случая;

Хмельницкая область - 2402 случая;

Черновецкая область - 10 145 случаев;

Черкасская область - 1538 случаев;

Черниговская область - 1777 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 августа 2020 в Центр поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 631 сообщение о подозрении на COVID-19.