В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«30 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2096 новых случаев. Всего проведено 1536171 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов», - говорится в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
Винницкая область - 3948 случаев;
Волынская область - 5417 случаев;
Днепропетровская область - 2306 случаев;
Донецкая область - 1416 случаев;
Житомирская область - 3213 случаев;
Закарпатская область - 7456 случаев;
Запорожская область - 1558 случаев;
Ивано-Франковская область - 9014 случаев;
Кировоградская область - 810 случаев;
г. Киев - 13093 случаи;
Киевская область - 5580 случаев;
Львовская область - 14 356 случаев;
Луганская область - 312 случаев;
Николаевская область - 1169 случаев;
Одесская область - 7094 случая;
Полтавская область - 770 случаев;
Ровненская область - 9098 случаев;
Сумская область - 1456 случаев;
Тернопольская область - 5865 случаев;
Харьковская область - 8889 случаев;
Херсонская область - 392 случая;
Хмельницкая область - 2402 случая;
Черновецкая область - 10 145 случаев;
Черкасская область - 1538 случаев;
Черниговская область - 1777 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 августа 2020 в Центр поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 631 сообщение о подозрении на COVID-19.