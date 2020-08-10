В Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев COVID-19

10 августа 2020 г. 10:09
Источник: Укринформ
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В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008. Об этом сообщает ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки умерли 25 человек, в целом с начала пандемии - 1922. Выздоровевших за сутки 387, с начала пандемии - 44359. На сегодняшний день болеют 35676 человек, за сутки прибавились 596 пациентов.

За аоследние 24 часа наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области - 130 человек (всего 10981), Ивано-Франковской - 121 (5797), Харьковской - 117 (4901), Черновицкой - 108 (6777). В городе Киев выявлены 66 новых случаев (общее количество 9564).

 

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