В Украине за сутки выявили около трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
«15 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 159 702 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3264 - летальные, 70810 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2905 новых случаев. Всего проведено 1897688 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 4887 случаев;
Волынская область - 6428 случаев;
Днепропетровская область - 3430 случаев;
Донецкая область - 2154 случая;
Житомирская область - 4470 случаев;
Закарпатская область - 8756 случаев;
Запорожская область - 2503 случая;
Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;
Кировоградская область - 929 случаев;
г. Киев - 17714 случаев;
Киевская область - 7079 случаев;
Львовская область - 17243 случая;
Луганская область - 620 случаев;
Николаевская область - 2114 случаев;
Одесская область - 9993 случая;
Полтавская область - 1253 случая;
Ровненская область - 10 635 случаев;
Сумская область - 2553 случая;
Тернопольская область - 9624 случая;
Харковская область - 13 160 случаев;
Херсонская область - 661 случай;
Хмельницкая область - 4058 случаев;
Черновицкая область - 12394 случая;
Черкасская область - 2688 случаев;
Черниговская область - 2846 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 сентября 2020 в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 223 258 сообщений о подозрении на COVID-19.