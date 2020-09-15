В Украине за сутки выявили около трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«15 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 159 702 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3264 - летальные, 70810 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2905 новых случаев. Всего проведено 1897688 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 4887 случаев;

Волынская область - 6428 случаев;

Днепропетровская область - 3430 случаев;

Донецкая область - 2154 случая;

Житомирская область - 4470 случаев;

Закарпатская область - 8756 случаев;

Запорожская область - 2503 случая;

Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;

Кировоградская область - 929 случаев;

г. Киев - 17714 случаев;

Киевская область - 7079 случаев;

Львовская область - 17243 случая;

Луганская область - 620 случаев;

Николаевская область - 2114 случаев;

Одесская область - 9993 случая;

Полтавская область - 1253 случая;

Ровненская область - 10 635 случаев;

Сумская область - 2553 случая;

Тернопольская область - 9624 случая;

Харковская область - 13 160 случаев;

Херсонская область - 661 случай;

Хмельницкая область - 4058 случаев;

Черновицкая область - 12394 случая;

Черкасская область - 2688 случаев;

Черниговская область - 2846 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 сентября 2020 в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 223 258 сообщений о подозрении на COVID-19.