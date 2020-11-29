В Украине за сутки выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 1561 человек, летальных случаев – 120, выздоровели 4243 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, от COVID-19 умерли 12 213 человек, выздоровели 339 378 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), а также Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 69018 случаев;

Винницкая область - 17 272 случая;

Волынская область - 23 905 случаев;

Днепропетровская область - 37 651 случай;

Донецкая область - 22602 случая;

Житомирская область - 29 590 случаев;

Закарпатская область - 23 065 случаев;

Запорожская область - 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область - 35 930 случаев;

Киевская область - 36 996 случаев;

Кировоградская область - 5085 случаев;

Луганская область - 6239 случаев;

Львовская область - 45 636 случаев;

Николаевская область - 18173 случая;

Одесская область - 44 131 случай;

Полтавская область - 21 779 случаев;

Ровенская область - 30 807 случаев;

Сумская область - 28 185 случаев;

Тернопольская область - 27 662 случая;

Харьковская область - 55 221 случай;

Херсонская область - 10 009 случаев;

Хмельницкая область - 29 419 случаев;

Черкасская область - 22 529 случаев;

Черновицкая область - 33 512 случаев;

Черниговская область - 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 28 ноября, в Украине был зафиксирован новый антирекорд - 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом.