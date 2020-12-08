В Украине за сутки зафиксировали 10 811 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1319 человек, летальных случаев – 195, выздоровели – 12 860 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Министр назвал эти данные "позитивной статистикой".

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 832 758 человек, 13 928 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 436 564 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

г. Киев - 82810 случаев;

Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45752 случая;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 541 случай;

Киевская область - 44554 случаи;

Кировоградская область - 6418 случаев;

Луганская область - 7141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52853 случаи;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35622 случая;

Черниговская область - 21 599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 7 декабря, в Украине зафиксировали 8 641 новый случай заболевания коронавирусом.