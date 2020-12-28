В Украине за сутки зафиксировали 4 385 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 385 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 588 человек; летальных случаев - 75; выздоровел 7 191 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 030 374 человека, от COVID-19 умерли 17 849 человек, выздоровели – 665 729 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), а также в Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Статистика заболеваемости по областям:

г. Киев - 108055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69134 случая;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 6 113 новых заболевших в Украине.