В Украине за сутки зафиксировали 4768 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 4768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздорава Украины на странице в Фейсбук.
«11 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 4768 новых случаев.
Всего проведено 2582768 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов», - сказано в сообщении Минздрава.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 7569 случаев;
Волынская область - 9645 случаев;
Днепропетровская область - 8781 случай;
Донецкая область - 5649 случаев;
Житомирская область - 8326 случаев;
Закарпатская область - 10 850 случаев;
Запорожская область - 5461 случай;
Ивано-Франковская область - 15 197 случаев;
Кировоградская область - 1304 случая;
г. Киев - 27497 случаев;
Киевская область - 11 096 случаев;
Львовская область - 22 588 случаев;
Луганская область - 1826 случаев;
Николаевская область - 4546 случаев;
Одесская область - 16 605 случаев;
Полтавская область - 4377 случаев;
Ривненская область - 14493 случая;
Сумская область - 6862 случая;
Тернопольская область - 15 798 случаев;
Харьковская область - 24 445 случаев;
Херсонская область - 1892 случая;
Хмельницкая область - 8792 случая;
Черновицкая область - 16 319 случаев;
Черкасская область - 5598 случаев;
Черниговская область - 5518 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 октября В Центр поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.
В Украине за сутки зафиксировано 4768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
«11 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4768 новых случаев. Всего проведено 2582768 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 7569 случаев;
Волынская область - 9645 случаев;
Днепропетровская область - 8781 случай;
Донецкая область - 5649 случаев;
Житомирская область - 8326 случаев;
Закарпатская область - 10 850 случаев;
Запорожская область - 5461 случай;
Ивано-Франковская область - 15 197 случаев;
Кировоградская область - 1304 случая;
г. Киев - 27497 случаев;
Киевская область - 11 096 случаев;
Львовская область - 22 588 случаев;
Луганская область - 1826 случаев;
Николаевская область - 4546 случаев;
Одесская область - 16 605 случаев;
Полтавская область - 4377 случаев;
Ривненская область - 14493 случая;
Сумская область - 6862 случая;
Тернопольская область - 15 798 случаев;
Харьковская область - 24 445 случаев;
Херсонская область - 1892 случая;
Хмельницкая область - 8792 случая;
Черновицкая область - 16 319 случаев;
Черкасская область - 5598 случаев;
Черниговская область - 5518 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 октября В Центр поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.