В Украине за сутки зафиксировали 4768 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 4768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздорава Украины на странице в Фейсбук.

«11 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 4768 новых случаев.

Всего проведено 2582768 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов», - сказано в сообщении Минздрава.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 7569 случаев;

Волынская область - 9645 случаев;

Днепропетровская область - 8781 случай;

Донецкая область - 5649 случаев;

Житомирская область - 8326 случаев;

Закарпатская область - 10 850 случаев;

Запорожская область - 5461 случай;

Ивано-Франковская область - 15 197 случаев;

Кировоградская область - 1304 случая;

г. Киев - 27497 случаев;

Киевская область - 11 096 случаев;

Львовская область - 22 588 случаев;

Луганская область - 1826 случаев;

Николаевская область - 4546 случаев;

Одесская область - 16 605 случаев;

Полтавская область - 4377 случаев;

Ривненская область - 14493 случая;

Сумская область - 6862 случая;

Тернопольская область - 15 798 случаев;

Харьковская область - 24 445 случаев;

Херсонская область - 1892 случая;

Хмельницкая область - 8792 случая;

Черновицкая область - 16 319 случаев;

Черкасская область - 5598 случаев;

Черниговская область - 5518 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 октября В Центр поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.

В Украине за сутки зафиксировано 4768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«11 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4768 новых случаев. Всего проведено 2582768 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 7569 случаев;

Волынская область - 9645 случаев;

Днепропетровская область - 8781 случай;

Донецкая область - 5649 случаев;

Житомирская область - 8326 случаев;

Закарпатская область - 10 850 случаев;

Запорожская область - 5461 случай;

Ивано-Франковская область - 15 197 случаев;

Кировоградская область - 1304 случая;

г. Киев - 27497 случаев;

Киевская область - 11 096 случаев;

Львовская область - 22 588 случаев;

Луганская область - 1826 случаев;

Николаевская область - 4546 случаев;

Одесская область - 16 605 случаев;

Полтавская область - 4377 случаев;

Ривненская область - 14493 случая;

Сумская область - 6862 случая;

Тернопольская область - 15 798 случаев;

Харьковская область - 24 445 случаев;

Херсонская область - 1892 случая;

Хмельницкая область - 8792 случая;

Черновицкая область - 16 319 случаев;

Черкасская область - 5598 случаев;

Черниговская область - 5518 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 октября В Центр поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.