В Украине за сутки зафиксировали 5 676 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 402 человека; летальных случаев - 83; выздоровели – 5 131 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество заболевших с начала пандемии в Украине на утро пятницы составило 1 105 169 человек, от Covid-19 умерли 19 588 человек, выздоровели – 778 345 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), а также в Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 438 случаев;

Винницкая область - 107 случаев;

Волынская область - 107 случаев;

Днепропетровская область - 376 случаев;

Донецкая область - 384 случая;

Житомирская область - 358 случаев;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 106 случаев;

Киевская область - 371 случай;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 113 случаев;

Львовская область - 331 случай;

Николаевская область - 418 случаев;

Одесская область - 274 случая;

Полтавская область - 115 случаев;

Ровенская область - 146 случаев;

Сумская область - 235 случаев;

Тернопольская область - 101 случай;

Харьковская область - 191 случай;

Херсонская область - 192 случая;

Хмельницкая область - 263 случая;

Черкасская область - 146 случаев;

Черновицкая область - 152 случая;

Черниговская область - 290 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 7 января в Украине было зафиксировано 8 997 новых инфицированных коронавирусом.