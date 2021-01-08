В Украине за сутки зафиксировали 5 676 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 402 человека; летальных случаев - 83; выздоровели – 5 131 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество заболевших с начала пандемии в Украине на утро пятницы составило 1 105 169 человек, от Covid-19 умерли 19 588 человек, выздоровели – 778 345 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), а также в Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 438 случаев;
Винницкая область - 107 случаев;
Волынская область - 107 случаев;
Днепропетровская область - 376 случаев;
Донецкая область - 384 случая;
Житомирская область - 358 случаев;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 106 случаев;
Киевская область - 371 случай;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 113 случаев;
Львовская область - 331 случай;
Николаевская область - 418 случаев;
Одесская область - 274 случая;
Полтавская область - 115 случаев;
Ровенская область - 146 случаев;
Сумская область - 235 случаев;
Тернопольская область - 101 случай;
Харьковская область - 191 случай;
Херсонская область - 192 случая;
Хмельницкая область - 263 случая;
Черкасская область - 146 случаев;
Черновицкая область - 152 случая;
Черниговская область - 290 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 7 января в Украине было зафиксировано 8 997 новых инфицированных коронавирусом.