В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 37 новых случаев

В Украине зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харьковской области по состоянию на утро 19 июня зарегистрировано 1744 случая заболевания COVID-19, за сутки выявлено 37 новых заболевших, всего выздоровели 812 человек.

Как информирует Центр общественного здоровья, 19 июня по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтверждено 34984 случая COVID-19, из них 985 летальных, 16033 пациента выздоровели.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика заболеваемости по регионам Украины следующая:

▪Харьковская область - 1744 (812 выздоровели)

▪Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)

▪Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)

▪Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

▪Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

▪Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)

▪Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)

▪Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

▪Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

▪г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)

▪Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)

▪Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

▪Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

▪Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)

▪Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

▪Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)

▪Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

▪Ровненская обл. - 2693 (1467 выздоровели)

▪Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

▪Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)

▪Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

▪Хмельницкая обл. - 608 (474 ​​выздоровели)

▪Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

▪️Черновецкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)

▪️Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Данные о заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.