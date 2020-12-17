В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2997 человек, летальных случаев – 252, выздоровели – 12 939 человек", – написал он на своей странице в Facebook сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 931 751 человек, 15 996 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 548 356 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), а также в Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 96672 случая;

Винницкая область - 20 319 случаев;

Волынская область - 29 390 случаев;

Днепропетровская область - 50894 случая;

Донецкая область - 30 896 случаев;

Житомирская область - 35 157 случаев;

Закарпатская область - 26 685 случаев;

Запорожская область - 44 693 случая;

Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;

Киевская область - 50 666 случаев;

Кировоградская область - 7515 случаев;

Луганская область - 8359 случаев;

Львовская область - 55 291 случай;

Николаевская область - 25 287 случаев;

Одесская область - 61 038 случаев;

Полтавская область - 30 783 случая;

Ровенская область - 37 417 случаев;

Сумская область - 36 599 случаев;

Тернопольская область - 31 874 случая;

Харьковская область - 63 732 случая;

Херсонская область - 14 858 случаев;

Хмельницкая область - 35632 случая;

Черкасская область - 33 254 случая;

Черновицкая область - 37 467 случаев;

Черниговская область - 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 10 622 новых случаях заболевания.