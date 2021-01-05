В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 334 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 280 человек; летальных случаев - 202; выздоровели – 13 850 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Всего количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 083 585 человека, умерли от COVID-19 19 129 заболевших, 747 408 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), а также в Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 846 случаев;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 4 января, в Украине выявили 4 158 новых случаев заболевания коронавирусом.