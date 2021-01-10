В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19.

В Украине за сутки зафиксировали 5 011 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2100 человек, летальных случаев – 99, выздоровели - 5292 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 115 026 человек, умерли от COVID-19 19 767 человек, выздоровели – 791 598 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (404), а также в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Статистика суточной заболеваемости по регионам:

г. Киев - 404 случая;

Винницкая область - 69 случаев;

Волынская область - 124 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 186 случаев;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 207 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Киевская область - 405 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 142 случая;

Львовская область - 326 случаев;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 446 случаев;

Полтавская область - 175 случаев;

Ровенская область - 159 случаев;

Сумская область - 149 случаев;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 344 случая;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 185 случаев;

Черкасская область - 302 случая;

Черновицкая область - 151 случай;

Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 9 января, в Украине было зафиксировано 4 846 случаев коронавируса.