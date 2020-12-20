В Украине за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3037 человек, летальных случаев – 116, выздоровели - 6626 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человек, 16 585 заболевших умерли, 581 162 человека уже выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 100450 случаев;

Винницкая область - 20 956 случаев;

Волынская область - 30 457 случаев;

Днепропетровская область - 52 557 случаев;

Донецкая область - 32 255 случаев;

Житомирская область - 36 401 случай;

Закарпатская область - 27 098 случаев;

Запорожская область - 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;

Киевская область - 53 007 случаев;

Кировоградская область - 7785 случаев;

Луганская область - 8759 случаев;

Львовская область - 56 763 случая;

Николаевская область - 26 631 случай;

Одесская область - 63 938 случаев;

Полтавская область - 31 577 случаев;

Ровенская область - 38 536 случаев;

Сумская область - 37 994 случая;

Тернопольская область - 32 392 случая;

Харьковская область - 65 312 случаев;

Херсонская область - 15 653 случая;

Хмельницкая область - 36 755 случаев;

Черкасская область - 34 731 случай;

Черновицкая область - 38152 случая;

Черниговская область - 27 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 19 декабря, сообщалось о 11 742 новых случаях заболевания коронавирусом.