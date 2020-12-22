В Украине за сутки зафиксировали более 8,5 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 318 человек; летальных случаев - 232; выздоровели – 14 020 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 979 506 человек, 16 897 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 600 288 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), а также в Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 102282 случая;

Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ровенская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Напомним, днем ранее, 21 декабря, в Украине было зафиксировано 6 545 случаев заболевания COVID-19.