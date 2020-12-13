В Украине за сутки зафиксировали более 9 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 9176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Выздоровевших – 7563 человека, умерли 156 пациентов», - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 894 215 человек, 15 154 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 501 564 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 91138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49074 случая;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48523 случая;
Кировоградская область - 7166 случаев;
Луганская область - 7889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23864 случая;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ровенская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 12 декабря, в Украине было зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусом.