В Украине за сутки выявили около 8 тысяч новых случаев COVID-19, из них более четырехсот - на Харьковщине

В Украине за сутки зафиксировали 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2925 человек, летальных случаев – 243, выздоровели – 16 355 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество заболевших с начала пандемия на утро среды составило 1 045 348 человек, умерли от COVID-19 18 324 человек, выздоровели - 698 190 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), а также в Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 110139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ровенская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38833 случаи;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 29 декабря в Украине было зафиксировано 6 988 новых заболевших COVID-19.