В Украине за сутки выявили около 8 тысяч новых случаев COVID-19, из них более четырехсот - на Харьковщине

В Украине за сутки зафиксировали 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2925 человек, летальных случаев – 243, выздоровели – 16 355 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество заболевших с начала пандемия на утро среды составило 1 045 348 человек, умерли от COVID-19 18 324 человек, выздоровели - 698 190 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), а также в Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 110139 случаев;
Винницкая область - 22 242 случая;
Волынская область - 32 735 случаев;
Днепропетровская область - 58094 случая;
Донецкая область - 35 905 случаев;
Житомирская область - 38 720 случаев;
Закарпатская область - 28 065 случаев;
Запорожская область - 53 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
Киевская область - 58 535 случаев;
Кировоградская область - 8345 случаев;
Луганская область - 10 218 случаев;
Львовская область - 60 923 случая;
Николаевская область - 30 500 случаев;
Одесская область - 70592 случая;
Полтавская область - 35 788 случаев;
Ровенская область - 40 672 случая;
Сумская область - 40 305 случаев;
Тернопольская область - 33 789 случаев;
Харьковская область - 68 807 случаев;
Херсонская область - 17 497 случаев;
Хмельницкая область - 38833 случаи;
Черкасская область - 38 696 случаев;
Черновицкая область - 39 815 случаев;
Черниговская область - 29 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 29 декабря в Украине было зафиксировано 6 988 новых заболевших COVID-19.