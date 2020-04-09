В Украине за сутки зафиксировано 224 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ).

"Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ЦОЗ, диагноз COVID-19 подтвержден по регионам:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

г. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровненская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

При этом отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также сообщается, что по состоянию на утро 9 апреля в ЦОЗ поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года поступило 7901 сообщение о подозрении на коронавирус.