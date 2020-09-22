В Украине за сутки выявили 2884 новых случая COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 - летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов», - говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 5377 случаев;

Волынская область - 7031 случай;

Днепропетровская область - 4218 случаев;

Донецкая область - 2505 случаев;

Житомирская область - 5121 случай;

Закарпатская область - 9265 случаев;

Запорожская область - 3034 случая;

Ивано-Франковская область - 12675 случаев;

Кировоградская область - 1005 случаев;

г. Киев - 20028 случаев;

Киевская область - 8020 случаев;

Львовская область - 18793 случая;

Луганская область - 767 случаев;

Николаевская область - 2572 случая;

Одесская область - 11843 случая;

Полтавская область - 1575 случаев;

Ровенская область - 11353 случая;

Сумская область - 3184 случая;

Тернопольская область - 11 732 случая;

Харьковская область - 15505 случаев;

Херсонская область - 837 случаев;

Хмельницкая область - 4937 случаев;

Черновицкая область - 13304 случая;

Черкасская область - 3145 случаев;

Черниговская область - 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на данное заболевание.