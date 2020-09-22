В Украине за сутки выявили 2884 новых случая COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 - летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов», - говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 5377 случаев;
Волынская область - 7031 случай;
Днепропетровская область - 4218 случаев;
Донецкая область - 2505 случаев;
Житомирская область - 5121 случай;
Закарпатская область - 9265 случаев;
Запорожская область - 3034 случая;
Ивано-Франковская область - 12675 случаев;
Кировоградская область - 1005 случаев;
г. Киев - 20028 случаев;
Киевская область - 8020 случаев;
Львовская область - 18793 случая;
Луганская область - 767 случаев;
Николаевская область - 2572 случая;
Одесская область - 11843 случая;
Полтавская область - 1575 случаев;
Ровенская область - 11353 случая;
Сумская область - 3184 случая;
Тернопольская область - 11 732 случая;
Харьковская область - 15505 случаев;
Херсонская область - 837 случаев;
Хмельницкая область - 4937 случаев;
Черновицкая область - 13304 случая;
Черкасская область - 3145 случаев;
Черниговская область - 3411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на данное заболевание.