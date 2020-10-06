В Украине за сутки зафиксировано 4348 заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 4348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 - летальные, 103401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4348 новых случаев. Всего проведено 2423031 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2149 пациентов», - говорится в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 6930 случаев;
Волынская область - 8880 случаев;
Днепропетровская область - 7372 случая;
Донецкая область - 4561 случай;
Житомирская область - 7070 случаев;
Закарпатская область - 10 317 случаев;
Запорожская область - 4746 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
Кировоградская область - 1194 случая;
г. Киев - 25091 случай;
Киевская область - 10 099 случаев;
Львовская область - 21494 случая;
Луганская область - 1333 случая;
Николаевская область - 3894 случая;
Одесская область - 15 021 случай;
Полтавская область - 3270 случаев;
Ривненская область - 13374 случая;
Сумская область - 5676 случаев;
Тернопольская область - 14 610 случаев;
Харьковская область - 21 451 случай;
Херсонская область - 1544 случая;
Хмельницкая область - 7263 случая;
Черновицкая область - 15444 случая;
Черкасская область - 4687 случаев;
Черниговская область - 4812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 октября в Центр поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.