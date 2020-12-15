В Украине за сутки зарегистрировали 8416 новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 479 человек; летальных случаев - 233; выздоровели – 16 150 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 909 802 человека, от COVID-19 умерли 15 480 человек, выздоровели при этом уже 522 868 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), а также в Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Статистика заболеваемости по областям:

г. Киев - 93302 случая;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30062 случая;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24404 случая;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 14 декабря сообщалось о 6 451 новом случае заболевания коронавирусом.