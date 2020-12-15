В Украине за сутки зарегистрировали 8416 новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 479 человек; летальных случаев - 233; выздоровели – 16 150 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 909 802 человека, от COVID-19 умерли 15 480 человек, выздоровели при этом уже 522 868 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), а также в Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Статистика заболеваемости по областям:
г. Киев - 93302 случая;
Винницкая область - 19 977 случаев;
Волынская область - 28 527 случаев;
Днепропетровская область - 49 961 случай;
Донецкая область - 30062 случая;
Житомирская область - 34 511 случаев;
Закарпатская область - 26 281 случай;
Запорожская область - 43 034 случая;
Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
Киевская область - 49 335 случаев;
Кировоградская область - 7273 случая;
Луганская область - 7987 случаев;
Львовская область - 54 233 случая;
Николаевская область - 24404 случая;
Одесская область - 59 113 случаев;
Полтавская область - 30 025 случаев;
Ровенская область - 36 599 случаев;
Сумская область - 36 098 случаев;
Тернопольская область - 31 374 случая;
Харьковская область - 62 708 случаев;
Херсонская область - 14 346 случаев;
Хмельницкая область - 34 919 случаев;
Черкасская область - 32 272 случая;
Черновицкая область - 37 080 случаев;
Черниговская область - 24 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 14 декабря сообщалось о 6 451 новом случае заболевания коронавирусом.