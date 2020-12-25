В Украине за сутки зарегистрировали более 11 тысяч новых заболевших Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 739 человек; летальных случаев -186; выздоровело – 15 337 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 012 167 человек, от COVID-19 скончались 17 581 человек, выздоровели – 646 672 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
г. Киев - 106078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
Киевская область - 56374 случая;
Кировоградская область - 8149 случаев;
Луганская область - 9725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67934 случая;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ровенская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38004 случая;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39143 случая;
Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 24 декабря, в Украине было зафиксировано 11 490 новых заболевших COVID-19.