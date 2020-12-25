В Украине за сутки зарегистрировали более 11 тысяч новых заболевших Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 739 человек; летальных случаев -186; выздоровело – 15 337 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 012 167 человек, от COVID-19 скончались 17 581 человек, выздоровели – 646 672 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

г. Киев - 106078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56374 случая;

Кировоградская область - 8149 случаев;

Луганская область - 9725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ровенская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 24 декабря, в Украине было зафиксировано 11 490 новых заболевших COVID-19.