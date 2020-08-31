В Украине за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по регионам

В Украине зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«31 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57114 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 2141 новый случай. Всего проведено 1550280 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 380 пациентов», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
Винницкая область - 3993 (+45) случая;
Волынская область - 5471 (+54) случай;
Днепропетровская область - 2349 (+43) случаев;
Донецкая область - 1418 (+2) случаев;
Житомирская область - 3302 (+89) случая;
Закарпатская область - 7516 (60) случаев;
Запорожская область - 1596 (+38) случаев;
Ивано-Франковская область - 9179 (+165) случаев;
Кировоградская область - 814 (+4) случаев;
г. Киев - 13370 (+277) случаев;
Киевская область - 5669 (+89) случаев;
Львовская область - 14 510 (+154) случаев;
Луганская область - 315 (+3) случаев;
Николаевская область - 1252 (+83) случая;
Одесская область - 7283 (+189) случая;
Полтавская область - 789 (19) случаев;
Ровенская область - 9182 (+84) случая;
Сумская область - 1470 (+14) случаев;
Тернопольская область - 6014 (+149) случаев;
Харьковская область - 9076 (+187) случаев;
Херсонская область - 396 (+4) случаев;
Хмельницкая область - 2481 (+79) случай;
Черновицкая область - 10303 (+158) случая;
Черкасская область - 1573 (+35) случая;
Черниговская область - 1894 (+117) случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 августа 2020 в Центр поступило 2021 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 181 652 сообщения о подозрении на COVID-19.